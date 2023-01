American Cruise Lines, i nuovi itinerari

08:00

American Cruise Lines introdurrà tre navi nel 2023, insieme a 10 nuovi itinerari che si spingeranno in porti di scalo fino ad ora mai toccati dalla compagnia.

Come spiega TravelWeekly, la sesta nave per crociere fluviali della compagnia, American Serenade, farà il suo debutto sul Mississippi in aprile. La nave da 175 passeggeri è gemella dell'American Symphony, in servizio nel 2022.

Anche le prime due navi della Coastal Cats di American Cruise Lines debutteranno nel 2023. L'American Eagle e l'American Glory da 109 passeggeri percorreranno itinerari sulla costa orientale statunitense da agosto e ottobre.



Le nuove destinazioni per il 2023 includono San Francisco, Sag Harbor, New York e Key West, in Florida.



American Cruise Lines lancerà la sua prima crociera in California, otto giorni andata e ritorno nella baia di San Francisco, che metterà in risalto la regione vinicola della Napa Valley.

Un nuovo itinerario di 15 giorni nei parchi nazionali e nei fiumi include una crociera di otto giorni sui fiumi Columbia e Snake e un'esplorazione di sette giorni attraverso i parchi nazionali di Glacier, Yellowstone e Grand Teton. In programma anche una crociera di otto giorni sui fiumi Tennessee tra Chattanooga e Nashville.