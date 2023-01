Al via la World Cruise 2023 di Silversea con partenza da Sydney

15:07

Prenderà il via domani 10 gennaio la crociera intorno al mondo di Silversea per il 2023. Un itinerario da 139 giorni che per la prima volta partirà da un porto dell’Emisfero Sud, a Sydney, a bordo della Silver Shadow. L’arrivo è poi previsto per il 28 maggio a Fort Lauderdale.

“Tutto il mondo è un palcoscenico e, in questo racconto ispirato all'arte, i nostri ospiti più esigenti scopriranno l'autentica bellezza e il patrimonio di 66 destinazioni in 34 paesi – ha commentato il presidente e ceo Barbara Muckermann -, ognuna con la sua storia unica da raccontare, mentre viaggiamo dall'Australia a Fort Lauderdale in 139 giorni”.



Tra le mete del lungo tour Papua Nuova Guinea, Mauritius, Capo Verde, la Tasmania e la Nuova Zelanda e un’intera settimana in Sudafrica. "Ogni dettaglio dei viaggi dei nostri ospiti è stato attentamente considerato e migliorato, dall'esperienza di bordo alle lounge aeroportuali e all'intrattenimento – conclude Muckermann -: arrivando a Sydney su voli di business class con personale di bordo aggiuntivo per garantire un servizio eccezionale, gli ospiti potranno godere di coccole su misura con menu su misura, tartine di benvenuto, champagne vintage e biancheria appositamente ricamata. Anche ciascuno degli eventi speciali che abbiamo pianificato è interamente su misura".