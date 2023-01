Alla scoperta dell’America con il figlio di Martin Luther King

10:06

Preservare e proteggere la storia americana: questo l’obiettivo dei tour ‘Continuing the Dream’ riferiti alla storia dei neri che verranno realizzati a Washington il mese prossimo con la collaborazione del figlio maggiore di Martin Luther King e della sua famiglia.

Come riporta Travel Weekly, Martin Luther King III, insieme a sua moglie, Arndrea Waters King e alla loro figlia di 14 anni, Yolanda, ospiteranno i tour Continuing the Dream, il primo dei quali dovrebbe debuttare nel weekend dal 17 al 20 febbraio.



Sarà Insider Expeditions a gestire questa proposta, che includerà tre tour all'anno in tre destinazioni, tutti ospitati dalla famiglia King. Il secondo itinerario si svolgerà nel sud e dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2023, mentre il primo tour internazionale è previsto per l'Africa orientale e inizierà nel 2024.



I tour mirano a ricordare l'eredità di King non solo evidenziando il suo lavoro durante il movimento per i diritti civili degli anni '50 e '60, ma anche proseguendo lungo il filone del discorso legato all'uguaglianza razziale e la giustizia in America.