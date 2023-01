Domina Coral Bay, Natale e Capodanno ‘sold out’

12:33

Feste ‘sold out’ al Domina Coral Bay. La struttura di Sharm el Sheikh ha registrato il tutto esaurito a Natale e Capodanno, registrando oltre al turismo internazionale, spiega in una nota Manuel Dallori - corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -, una presenza massiccia degli italiani. “Domina Coral Bay è tornato a essere più che mai il punto di riferimento per i turisti del nostro paese - afferma -, come del resto succede da sempre”.

Vip e sportivi hanno scelto il The Beach Luxury Club. “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow, nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 mq allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”.