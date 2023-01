Il Giappone riparte. Locati, Kel 12: “Puntiamo al +20% sul 2019”

15:01

Il Giappone sta tornando fra le mete più desiderate dagli italiani. A confermarlo è Kel 12, che evidenzia proiezioni ottimistiche per il futuro.

“Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all’inizio dell’autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è invece ripartita consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati nel 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per il 2023 contiamo di incrementare del 20% i risultati ottenuti pre pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio” ha detto Rosanna Locati, product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi.



Oggi Kel 12 propone una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affianca a proposte tailor made, disegnate su misura. Cavallo di battaglia di Kel 12 sono i viaggi di gruppo con esperti.



“Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione. Abbiamo ad esempio inserito la proposta ‘Hokkaido il grande nord degli Ainu’, un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura della seconda isola più grande del Giappone. Abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”.



Questa sera Jnto, in collaborazione con Kel 12, Lufthansa Group e Europ Assistance, presenterà a Milano presso Palazzo Castiglioni i plus della destinazione. Prossime tappe del roadshow di Jnto, il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena.