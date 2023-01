Ncl, nuove nomine: Krimmel diventa vice president of international

10:21

Jason Krimmel è il nuovo vice president of international di Norwegian Cruise Line. Nel suo nuovo ruolo Krimmel avrà il compito di supervisionare vendite, marketing e comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, per espandere a livello internazionale il brand.

Cinque nuove navi

In questo suo nuovo incarico risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell’azienda. “Durante i suoi 19 anni di permanenza in Ncl - dichiara Hamilton - Jason ha ricoperto diversi ruoli e diretto vari dipartimenti. La sua vasta esperienza, la sua mentalità internazionale e la sua eccezionale leadership lo rendono la persona giusta per rafforzare il posizionamento del nostro marchio a livello internazionale rivolgendoci sia al trade che ai consumer, mentre ci prepariamo ad accogliere altre cinque navi della nostra innovativa Classe Prima e ad ampliare la nostra capacità del 40% entro il 2027".



Nuovo ruolo anche per Kevin Bubolz, che da marzo 2018 ricopriva il ruolo di Managing Director Europe; il manager è stato nominato vice president & managing director Cemea. In questo incarico più ampio assume la responsabilità delle attività di vendita di Ncl in Europa Continentale, Israele, Medio Oriente e Africa.