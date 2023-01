Utat viaggi rilancia sugli Stati Uniti: online il catalogo

14:45

Utat Viaggi riparte con gli Stati Uniti. È infatti online il njuovo catalogo Usa e Canada 2023, disponibile in formato sfogliabile.

Pubblicità

“La speranza di Utat – spiega il direttore commerciale di Utat Viaggi e Caldana Europe Travel, Arianna Pradella - è quella che sfogliando le pagine, ognuno possa trovare la ‘sua America’. Perdendosi nelle belle immagini, lasciandosi trasportare lungo l'uno o l'altro percorso, sentendo i profumi e i rumori, l'augurio è quello di cogliere anche ciò che l'occhio non vede, abbracciati da una moltitudine che, come diceva Whitman, contiene molte moltitudini. Questa è l'America di Utat Viaggi”.



La programmazione propone fra l’altro i Viaggi Speciali firmati Utat con accompagnatore specialista dall'Italia, partenze garantite di gruppo, pacchetti in fly & drive, soluzioni ad hoc per viaggi di nozze, percorsi tematici, soggiorni in hotel storici, piantagioni, ranch e glamping.