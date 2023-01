I budget di spesa per i viaggi estivi secondo i dati di Vamonos-Vacanze.it

13:13

Una cifra compresa tra i 1.000 e i 2.000 euro: questo sarà il budget che gli italiani destineranno alle vacanze nella maggior parte dei casi secondo i dati elaborati da Vamonos-Vacanze.it.

Il tour operator specializzato in vacanze di gruppo ha calcolato che il 63% degli italiani si muoverà su questa forbice. Nello specifico, il 34% prevede di spendere tra i 1.500 e i 2.000 euro, mentre il 29% intende mantenersi sotto i 1.499 euro, spendendo comunque più di 1.000 euro.



Resta comunque una percentuale non indifferente (21%) che intende mantenersi sotto la soglia del migliaio di euro. Per contro il 16%, evidenzia l'operatore in una nota, si dichiara disposto a investire anche più di 2000 euro in una vacanza.