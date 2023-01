Ncl, arriva in agenzia il catalogo con gli itinerari 2023/2024

12:39

In arrivo nelle agenzie il nuovo catalogo di Norwegian Cruise Line. La compagnia di crociere alza il velo sulla brochure, che approderà sulle scrivanie degli adv con un design completamente rinnovato, che ricalca quello delle riviste, e con le proposte per la stagione 2023-2024.

Il catalogo, pensato – spiega l’azienda in una nota – “per aiutare le agenzie di viaggi a trovare la crociera più adatta alle esigenze dei propri clienti”, si divide in tre parti. La prima introduce l’esperienza Ncl Fleet Aboard Cruise e offre indicazioni sulle cabine, l’offerta food e legata all’intrattenimento e il programma di sostenibilità Sail & Sustain; la seconda si concentra sulla presentazione delle destinazioni toccate dagli itinerari, con suggerimenti sui migliori porti e le escursioni a terra; la terza fornisce invece informazioni sulla flotta, i pacchetti e le policy, nonché i collegamenti aerei per raggiungere gli scali.



Il catalogo sarà scaricabile anche in formato digitale.