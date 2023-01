di Alberto Caspani

Rotta verso la piena sostenibilità. Con l’entrata in servizio a giugno 2023 di Msc Euribia, 22esima nave di Msc Crociere dal valore di 1 milione di euro e seconda a essere alimentata a Gnl (dopo il lancio lo scorso novembre di Msc World Europa), la compagnia di Gianluigi Aponte punta a raggiungere quest’anno i 4 milioni di passeggeri grazie a oltre mille “toccate” in programma.



La nuova campagna

“Per la nostra nuova campagna pubblicitaria globale - ha annunciato alla presentazione di Milano Leonardo Massa, managing director Msc Crociere - abbiamo scelto il titolo “Discover the future of cruising” proprio per evidenziare la nuova esperienza di viaggio proposta dalla nostra compagnia: un’esperienza nella quale il gusto della scoperta è rivolto non solo alle destinazioni, ma anche a un modo di vivere a bordo ancora più integrato all’ambiente”.

Dal nuovo porto di partenza di New York City, Msc Meraviglia si spingerà verso Bermuda o Canada e New England, mentre Msc Bellissima sarà operativa in Giappone sino all’inverno 2023/2024. Msc Poesia propone invece un giro del mondo di 121 giorni, orientato però sull’asse nord-sud, con risalita del Rio delle Amazzoni e puntata in Groenlandia (in programma dal 5 gennaio 2024).