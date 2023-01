Atelier Vacanze, focus 2023 sul Mare Italia

12:24

Atelier Vacanze rilancia sull’estate con una programmazione ampliata. “Per l’estate 2023 – conferma il responsabile prodotto Italia, Antonio Fierro -, manteniamo l’Atelier Club Baia della Rocchetta a Briatico, che ha portato un ottimo feedback nella passata stagione. La struttura è commercializzata esclusivamente da Atelier Vacanze, con animazione e servizi garantiti dalla nostra intermediazione”.



Quest’anno tuttavia Atelier amplia il portfolio. “Abbiamo preso importanti impegni commerciali anche su altre strutture, che verranno commercializzate invece con il marchio Atelier Premium. Si tratta del Villaggio Akiris a Nova Siri, del Club Madama a Steccato di Cutro, del Vascellero Club Resort a Cariati Marina e del Punta Grossa Resort a Porto Cesareo”.

Le strutture Premium “sono tutte di ottima qualità e, nonostante gli aumenti dei costi dovuti alle vicissitudini geopolitiche, abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dell’anno scorso”.

Grazie anche al nuovo prodotto immesso in programmazione, l’obiettivo 2023 di Atelier Vacanze è quello di aumentare il fatturato del 15% rispetto allo scorso anno. Il tutto procedendo a revisione e consolidamento dell’ospitalità alberghiera italiana, vista l’importante apertura del mercato estero”.

Si tratta del primo step di un piano che prevede entro il triennio di aumentare il numero delle strutture in esclusiva a marchio Atelier Club e di espandere progressivamente l’azienda.

“Chiaramente manteniamo anche il prodotto generalista mare Italia – chiude Fierro -, che vanterà come ogni anno, circa 120 strutture in portfolio”.