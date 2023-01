Veneto, il piano di Caribe Bay: ampliamento e mercati internazionali

13:20

Dopo aver archiviato l’anno migliore di sempre, con quasi 270mila presenze, il parco a tema acquatico Caribe Bay di Jesolo, vicino a Venezia, guarda al futuro e agli ospiti internazionali: “Il parco - osserva il ceo e founder Luciano Pareschi (nella foto) - ha ancora un enorme potenziale di crescita e i risultati del 2022 ripagano gli investimenti che abbiamo sostenuto in questi anni, continuando a credere nel nostro progetto, nonostante le chiusure e le perdite finanziarie del biennio pandemico”.

Gli investimenti

Prima del 2020 l’azienda ha investito 40 milioni di euro nella trasformazione della vecchia Aqualandia in quello che Pareschi definisce “un parco riconosciuto a livello globale. La tematizzazione e l’offerta di servizi di qualità – aggiunge - sono state la chiave per aprirci ad un target più ampio, composto da adulti e famiglie, in linea con la vocazione del territorio”.



I progetti

In programma, ora, un progetto di ampliamento che comprende nuovi spazi, per rendere il parco più vivibile in alta stagione, e l’aggiunta di un’area dedicata al benessere “che – conclude Pareschi - ci permetterà di allungare la stagionalità oltre i canonici mesi estivi”.



Dall’analisi dei dati relativi alle vendite del 2022, il web si conferma il canale privilegiato per l’acquisto dei biglietti: grazie all’introduzione di una nuova piattaforma digitale, nell’ultimo anno l’e-commerce è cresciuto del 160%. Oltre ad assicurare un servizio più comodo ed efficiente, la nuova piattaforma ha permesso di lanciare tariffe basate sull’acquisto anticipato e formule “famiglia”.



In aumento anche la richieste per i pacchetti parco+hotel, che ha registrato oltre 4.200 notti vendute nelle strutture ricettive del territorio, con una nuova componente di clientela proveniente da Lombardia, Emilia Romagna e Centro-Sud, che ha approfittato dei pacchetti per visitare anche Venezia, Jesolo e i dintorni. A questi si aggiungono i visitatori provenienti da Germania, Austria, Ungheria, Svizzera, Slovenia e Regno Unito, storici mercati di riferimento di Caribe Bay.