Ncl, bilancio positivo per la prima stagione in Sudafrica: i piani per il prossimo inverno

15:13

Si chiude con successo la prima stagione di Norwegian Cruise Line in Sudafrica. La compagnia di crociere - che ha debuttato nella regione lo scorso dicembre con Norwegian Jade - archivia la programmazione inaugurale da Città del Capo con una richiesta oltre le aspettative, che fa ben sperare per le prossime stagioni.

Sull’area infatti Ncl prevede il debutto nell’inverno del 2024 di Norwegian Dawn. La nave opererà crociere partendo dal porto di Città del Capo e da Port Louis (Mauritius), tra gennaio e marzo.



Un impegno, quello annunciato da Ncl, dettato dalla forte domanda per i nuovi itinerari in Sudafrica e Namibia, che offrono, spiega in una nota Kevin Bubolz, managing director Continental Europe, Israel, Middel East & Africa di Ncl, “itinerari coinvolgenti, progettati per creare ricordi”. “I nuovi viaggi sono già tra le nostre crociere più vendute per il 2024 e stanno attirando ospiti da quasi 60 Paesi”.