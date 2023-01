Swan Hellenic, Sh Diana pronta a salpare ad aprile

16:55

Swan Hellenic ha annunciato che Sh Diana, la nave più grande della sua flotta 5 stelle, ha lasciato il bacino di carenaggio del cantiere navale di Helsinki.

L'allestimento di Sh Diana è già in corso e si concluderà nei tempi previsti per la crociera inaugurale, ‘Misteri di Cartagine e dei Mori’, che salperà da Palermo il 15 aprile per poi concludersi a Lisbona il 25 aprile. Sh Diana effettuerà poi una crociera lungo la costa atlantica occidentale dell'Europa per esplorare l'Artico.



Andrea Zito, ceo di Swan Hellenic Limited, ha commentato: "Siamo lieti dei progressi di costruzione e della qualità di Sh Diana, una nave di classe ‘polare’ con tecnologia navale all'avanguardia e ispirata ai principi più evoluti di sostenibilità. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai nostri ospiti a bordo per sperimentare le crociere di spedizione culturale con l'opzione di scegliere, per la prima volta, tra l'esplorazione a terra in tender e la spedizione in zodiac".



Kim Salmi, ceo di Helsinki Shipyard, ha aggiunto: "Con una cooperazione efficace tra il nostro personale, Swan Hellenic e i nostri fornitori, Sh Diana ha completato in tempo tutti gli step di costruzione e può quindi essere varata. I lavori continueranno ora fino alla crociera inaugurale di aprile".