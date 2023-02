Shiruq sul lago Nasser a bordo della Dongolah

12:38

Shiruq apre le vendite per la navigazione sul lago Nasser a bordo della Dongolah, piccola imbarcazione privata della quale Shiruq ha l'esclusiva su mercato italiano. Si rafforza così l'offerta dell'operatore in Egitto.

La passione del t.o. per la Nubia è nota: nel 1999 ha fondato il suo dmc in Sudan e ad oggi offre una ventina di itinerari nel Paese. L'expertise di Shiruq sull'area geografica, nonché storico-culturale, non poteva non coinvolgere l'Egitto meridionale, storicamente la Bassa Nubia.



In dettaglio, si salpa da Assuan alla scoperta del lago Nasser, dei suoi panorami sospesi fra acqua, cielo e deserto, a bordo della Dongolah. Qui il Sahara incontra le acque del lago. Sulle rive si scorgono scene di vita locale, che lasciano spazio ad alcuni dei siti più belli della Nubia e dell’antico Egitto. Molti furono spostati per evitare che venissero sommersi dalle acque, dopo la costruzione della grande diga. Il più celebre è sicuramente il tempio di Abu Simbel.



La Dongolah dispone di 4 cabine e permette di navigare nel grande lago in tutta tranquillità, sfuggendo alle folle di turisti. Infatti, grazie alle sue dimensioni ridotte - solo 18 metri - consentirà di raggiungere le rive più isolate dove sbarcare e godere di panorami e visite ad hoc.