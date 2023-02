Costa Crociere sponsor della digital edition di TTG Magazine

14:52

Costa Crociere è lo sponsor della digital edition di TTG Magazine del 6 febbraio. L’operatore accompagnerà l’uscita del giornale che presenta un focus dedicato proprio al settore delle crociere, con un’inchiesta fra le agenzie di viaggi realizzata a cura della redazione.

Fra i principali temi emersi, il ritorno all’early booking, tendenza di inizio 2023 confermata dallo stesso Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, durante un’intervista rilasciata a TTG.

"La tendenza a tempi posticipati nella prenotazione ha caratterizzato le vendite degli ultimi mesi, ma stiamo cominciando a vedere una ripresa dell'early booking e confidiamo nel pieno recupero della domanda per il 2023. Da parte nostra, per stimolare le prenotazioni, anche quest'anno stiamo continuando con importanti investimenti in comunicazione".

E grazie ai buoni livelli di redditività e agli ottimi risultati in termini di soddisfazione del cliente, le tariffe All-Inclusive e Super-All-Inclusive sono quelle più proposte e vendute dagli adv partner per sostenere le vendite.



Inoltre, Costa anche quest'anno punta sul forte ritorno d'immagine di una delle grandi tradizioni televisive italiane, il festival di Sanremo. In occasione della kermesse canora, Costa ha organizzato una crociera-evento a bordo di Costa Smeralda in cui ha voluto riunire la presenza di partner d'eccellenza con cui il brand collabora abitualmente.