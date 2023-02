Con Swan Hellenic alla scoperta dell'Antartide, ecco le prossime crociere

13:49

È prevista per il 9 febbraio la prossima crociera in Antartide di Swan Hellenic, che propone pacchetti upper level immersivi e dalla forte connotazione scientifica, grazie alla presenza di esperti a bordo. A effettuare il viaggio è la SH Vega, che in 12 notti porta i viaggiatori alla scoperta delle isole Shetland meridionali, navigando oltre il Canale di Drake.

La stessa nave salperà anche il 5 marzo per un itinerario più lungo, di 20 notti: ‘Antarctic Penisula South Georgia & Atlantica Islands’, che inizia con l’attraversamento del Canale di Drake per poi seguire le orme del leggendario esploratore Ernest Shackleton, visitando la Georgia del Sud e navigando intorno alla Penisola Antartica. A bordo il servizio è di lusso e sulla nave ci sono aree di osservazione come lo Swan’s Nest. A terra, invece, è possibile partecipare a escursioni con guide polari e a presentazioni tenute dagli esperti di fauna selvatica nel laboratorio di ricerca.