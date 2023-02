Kel 12: un roadshow per incontrare gli agenti di viaggi lungo la Penisola

14:50

Un roadshow in tutta Italia per incontrare le agenzie di viaggi e promuovere la programmazione del tour operator. E’ la mossa di Kel 12 insieme a un pool di esperti per trasmettere alla distribuzione le peculiarità del proprio prodotto.

“I nostri esperti sono dei veri e propri mediatori culturali, capaci di far conoscere un territorio rapportandolo alla realtà italiana – spiega la responsabile commerciale Daniela di Berardino -, di fare da anello di congiunzione tra il mondo occidentale che ci appartiene e le realtà locali e, allo stesso tempo, hanno una preparazione tale da riuscire a cogliere e mostrare nuove tendenze. Questo ci connota sicuramente tra i tour operator di nicchia con una gamma di prodotto articolato e unico nel suo genere”.



Nel corso degli incontri, denominati Fotogrammi, da fine aprile a inizio maggio sarà presentata la programmazione estiva mentre a fine settembre/inizio ottobre il focus sarà spostato sulla programmazione invernale. La formazione per gli agenti di viaggio include anche fam trip.