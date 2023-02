Rccl, ondata di prenotazioni a inizio 2023

17:42

Inizia nel migliore dei modi il 2023 di Royal Caribbean. L’ondata di prenotazioni che da sette settimane sta impegnando il booking conferma il momento d’oro del Gruppo crocieristico, che ha archiviato l’ultimo esercizio con risultati decisamente incoraggianti.

“Il 2022 è stato un anno cruciale - afferma Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group -, in quanto abbiamo riportato con successo la nostra attività ad essere pienamente operativa e venduto esperienze di vacanza a 6 milioni di ospiti. Il flusso di cassa è aumentato costantemente contribuendo alla crescita delle entrate, parallelamente a uno stretto controllo dei costi”.



Il bilancio dello scorso anno, con l’intera flotta tornata operativa da giugno, vede i fattori di carico attestarsi complessivamente all’85 per cento e i ricavi totali a 8,8 miliardi di dollari. E ora la ‘Wave season’, tradizionalmente connotata come il periodo più favorevole per le prenotazioni, sta portando ulteriori soddisfazioni in casa Royal Caribbean.



“Stiamo vivendo una stagione da record - sottolinea Liberty -, trainata da una forte domanda, con un volume di prenotato che si avvicina ai massimi storici e, per di più, a prezzi maggiormente alti”. Un trend positivo dalla linea continua, visto che già nel quarto trimestre 2022 i volumi di prenotazione sono stati superiori rispetto al corrispondente periodo del 2019, culminando nelle settimane del Black Friday e del Cyber Monday. Anche la spesa a bordo dei passeggeri e gli acquisti pre-crociera hanno superato i dati degli anni precedenti.



“La forza dei viaggi leisure non cede - aggiunge il ceo del Gruppo - e la spesa dei consumatori si sta spostando sempre più verso le experience, con una propensione crescente alla crociera”.