Mappamondo, new entry nella squadra commerciale

12:28

Nuovo ingresso nel team commerciale di Mappamondo. Fabrizio Peluso (nella foto) ha assunto l’incarico di sales account per la Toscana e la provincia di La Spezia.

Con il nuovo inserimento, l’operatore si avvicina alla conclusione del processo di riorganizzazione della rete vendita, iniziato ad aprile 2022.



Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie e oltre venticinque anni di attività per grandi catene alberghiere, compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean, e un tour operator specializzato nel long haul. Nel suo ruolo, si occuperà di dare un forte contributo in termini di promozione e fatturato sul territorio toscano e nella provincia di La Spezia e di consolidare ulteriormente i rapporti con la distribuzione.



“L’ingresso di Fabrizio nel nostro team - spiega in una nota Andrea Mele, ceo Viaggi del Mappamondo - è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.