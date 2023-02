Il lusso di Idee per Viaggiare con il nuovo Atlantis The Royal Dubai

14:09

Una collaborazione con il nuovo Atlantis The Royal di Dubai, per spingere sul prodotto lusso. Idee per Viaggiare, partner preferenziale del gruppo Kerzner in Italia, a 15 anni dall’introduzione sul mercato italiano di Atlantis The Palm, presenta la nuova gemma della Palma.

L’Atlantis The Royal è una destinazione nella destinazione: collocato sulla mezzaluna di The Palm Jumeirah, è un complesso visionario, nelle cui torri sono incastonate 795 sistemazioni, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Il resort vanta una spiaggia privata di 2 chilometri, Spa di 5.000 metri quadrati, parco acquatico con 50 scivoli, installazioni e opere d’arte.



“Dubai è una destinazione molto importante per noi. Abbiamo una programmazione storica verso l’Emirato; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 è stato traino della ripresa delle prenotazioni – spiega Tiziana Spila, product manager Emirati -. Siamo felici di presentare al mercato nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”.



L’operatore, inoltre, per questo 2023 presenterà anche la prima programmazione di ACT Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Come annunciato durante la convention dell’ottobre scorso, Danilo Curzi, titolare di IPV, ha voluto contribuire fattivamente allo sviluppo di risorse professionali nel mercato turistico.



L’Accademia ha un’impostazione molto concreta, si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico con corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti del turismo - travel, alberghiero, travel design, turismo sostenibile, turismo outdoor.