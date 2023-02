Gruppo Nicolaus: il futuro viaggia verso l’alto di gamma

11:10

Grandi manovre e ottimismo per l’anno appena cominciato: il gruppo Nicolaus riparte da Milano per rilanciare su un piano industriale che va sempre più focalizzandosi sull’alto di gamma, come ha ricordato Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del gruppo, durante una serata organizzata al Camparino.

Alla presenza di numerosi partner e collaboratori, Pagliara ha posto l’accento sulla funzione di apripista che sta svolgendo il Valtur Cervinia Cristallo resort all’interno del piano di sviluppo nella gestione di strutture a 5 stelle. “I risultati di questi primi mesi – ha aggiunto Sara Prontera, direttore marketing – sono entusiasmanti, con picchi di occupazione della struttura del 98 per cento. La gente ha voglia di viaggiare e di concedersi una vacanza a 5 stelle, dopo due anni di fermo forzato”.

Nella foto, Giuseppe e Roberto Pagliara al Camparino di Milano.

I.C.