Jet2holidays supera Tui e diventa il più grande operatore Uk: il ceo ringrazia gli agenti

12:24

I numeri Atol parlano chiaro: Jet2holidays è ufficialmente il più grande operatore del Regno Unito, con 5.859.600 passeggeri, ovvero oltre mezzo milione in più del colosso Tui Uk.

Un risultato raggiunto grazie all'incremento della domanda, proprio nel momento in cui è ricorso il 20esimo anniversario della stessa jet2.com. Il ceo Steve Heapy, commentano la notizia, ha voluto ringraziare in primis gli agenti di viaggio indipendenti, la cui "lealtà", ha sottolineato il manager, è stata "parte integrante della notra crescita". Il ceo ha voluto "ringraziare di cuore" tutte le agenzie di viaggi.



Come riporta ttgmedia.com, jet2.com ha anche saputo sfruttare gli spazi lasciati liberi dalla scomparsa di alcuni competitor, tra cui Monarch e soprattutto Thomas Cook.