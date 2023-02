Naar, via alle vendite sull'Europa. Obiettivo +10% sul fatturato 2019

14:45

Apriranno ufficialmente il prossimo 27 febbraio le vendite dei prodotti Naar dedicati ai viaggi in Europa.

Dando seguito al progetto anticipato lo scorso ottobre, il t.o. focalizza l’offerta su tre segmenti di prodotto: viaggi su misura, city break e tour di gruppo con accompagnatore.

Corrado Locatelli, chief operation manager, ha spiegato: “L’iniziativa risponde a una richiesta del mercato alla ricerca di un partner affidabile per la proposta di un prodotto tailor made sull’Europa. Naar, che vanta una lunga esperienza nella personalizzazione di viaggi sul lungo raggio, ha potuto così trasferire il proprio know how in questa nuova ambiziosa sfida”.



Tra gli elementi da osservare, “profondità” di prodotto con richiesta di andare oltre l’iconico, selezione di strutture e attività che rispecchiano le caratteristiche dei luoghi e unicità dei territori "saranno al centro della strategia di Naar. L’apertura delle destinazioni sarà pertanto progressiva, per raggiungere nel corso del 2023 il perimetro desiderato”. Gli elementi distintivi della proposta vanno dall’attenzione al prezzo senza deroghe sulla qualità, agli accordi con i principali vettori di linea e collaborazioni con alcune compagnie low cost, includendo un’accurata selezione dei partner esteri, supportata da una tecnologia avanzata.



Valentina Bosco, responsabile prodotto Europa, ha aggiunto: "Il nostro focus sarà quello di offrire un'Europa a tutto tondo, accompagnata da esperienze che possano rendere il viaggio indimenticabile. Abbiamo lavorato davvero molto nella selezione e qualità del prodotto e le nostre agenzie avranno ampia scelta e alta personalizzazione. Non vediamo l'ora di cominciare e siamo certi che la risposta della distribuzione sarà positiva, perché abbiamo riscontrato grande interesse nei confronti di questo nuovo prodotto”.



Naar realizzerà poi un ciclo di webinar rivolto a promuovere il prodotto Europa: da marzo, gli agenti di viaggi saranno invitati a partecipare agli appuntamenti dedicati alle singole destinazioni.

Frédéric Naar, titolare del tour operator, ha concluso: “Grazie anche all’introduzione della programmazione Europa, ci siamo posti un obbiettivo ambizioso e concreto per il 2023: superare del 10% il fatturato del 2019, e al momento i dati confermano il trend. Per quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione e monitorare lo sviluppo del quadro socio-politico, registriamo una partenza dell’anno molto dinamica e positiva. Il 2022 si è chiuso ben oltre le aspettative, con un risultato incoraggiante, nonostante il protrarsi della scia pandemica che ci ha impedito di includere fra le proposte alcune destinazioni per noi di rilievo, come il Giappone. Ancora una volta è risultato determinante il grande supporto che ci hanno riconosciuto le agenzie di viaggi, che auspichiamo sia stato ricambiato dall'attenzione che poniamo sia nel servizio e sia nella qualità del prodotto offerto. Abbiamo riconfermato le collaborazioni con tutti i principali network, con i quali consolideremo ulteriormente i rapporti, in particolare in ottica di ampliamento del numero di agenzie attive”.