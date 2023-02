Tui Uk: l'inflazione non ferma l'ottimismo del tour operator

14:28

L'inflazione colpisce duro non solo in Italia e nell'Unione europea, ma anche nel Regno Unito. Nonostane questo Tui Uk ha segnalato prospettive positive per il prossimo anno e questo nonostante l'aumento del costo della vita.

L'amministratore delegato dell'operatore Sebastian Ebel, dichiara ttgmedia.com, ha evidenziato l'ottimo slancio delle prenotazioni a gennaio, che si è prolungato anche nel mese successivo. Buono anche l'andamento delle prenotazioni anticipate.



Il tour operator non segnala cali a causa dell'inflazione: secondo l'a.d., l'unica differenza rispetto al passato è che i clienti valutano prima il loro budget e, all'interno del range di spesa che si sono prefissati, cercano la vacanza più adatta a loro. Questo fa sì che le mete lungo raggio risultino meno attraenti rispetto al Mediterraneo o all'Egitto.



Gli aumenti di costi del turismo, precisa ancora Ebel, sarebbero tuttavia inferiori a quelloi dell'inflazione complessiva.