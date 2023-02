Princess Cruises, al via le vendite per Canada e New England

14:02

Boston sarà per la prima volta home port per Princess Cruises, con un nuovo itinerario di 7 giorni Canada & New England oltre al già consolidato itinerario di 10 o 11 giorni Classic.

Sarà Emerald Princess ad effettuare queste crociere, che prevedono un lungo scalo con pernottamento a Quebec City. Inoltre, per la prima volta, Emerald Princess salperà da Boston per un itinerario di 17 giorni alla scoperta di Groenlandia e Canada toccando tre porti della Groenlandia.



Sarà anche la prima volta per lo scalo a Yorktown in Virginia durante la crociera Canada & Colonial America, consentendo agli ospiti di sperimentare questa storica città di mare oltre a Colonial Williamsburg e Jamestown.



Enchanted Princess (nella foto) torna nella regione canadese con più partenze che mai da New York: 10 crociere di 7 giorni con scalo ad Halifax, Newport, Boston e altro ancora.

Entrambe le navi prevedono crociere di 7 giorni in estate a partire da giugno per Emerald Princess e agosto per Enchanted Princess.



Per migliorare ulteriormente la vacanza in crociera, Princess Cruises proporrà una scelta di due Cruisetours sulla costa orientale con possibilità di visitare i siti dell'America coloniale o le cascate Niagara e il meglio del Canada orientale.

Un cruisetour porterà a scoprire luoghi come la tenuta di Monticello di Thomas Jefferson, Colonial Williamsburg, Independence Hall a Philadelphia e il campo di battaglia di Gettysburg.

Un altro porterà in città come Ottawa e Montreal con lo storico Canal Rideau del XIX secolo, patrimonio mondiale Unesco.



“La vendita della programmazione Canada & New England 2024 verrà aperta il 1 marzo 2023”, spiegano da Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Princess Cruises.