Club Med in roadshow con Bahamas per presentare il Resort Columbus Isle

13:58

Club Med, in collaborazione con il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, ha organizzato un roadshow itinerante in Italia per presentare la riapertura per la prossima stagione invernale del Resort Columbus Isle.

L’evento ha toccato quattro tappe coinvolgendo complessivamente un centinaio di agenzie Trident Club, i partner privilegiati di Club Med. In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza, da Gallerie d’Italia a Torino, a Adi Design Museum a Milano, a Palazzo Bonaparte a Roma, fino al Museo Archeologico territoriale di Terzigno a Napoli.



Bellezza rappresentata perfettamente anche dal Resort Columbus Isle alle Bahamas, appena rinnovato e considerato da Club Med una destinazione prioritaria per vacanze Premium All Inclusive per famiglie e coppie.



Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto Paese in termini di vendite su questa destinazione dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera, con trend di crescita del 35% rispetto al 2019.



Maria Grazia Marino, general manager Bmotia, spiega: “Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia, di poter incontrare le top agenzie del Trident Club del nord e sud della Penisola e di avere l'opportunità di far conoscere il nostro arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il Resort Columbus Isle”.



Situato nell'isola di San Salvador, il Resort Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula Premium All Inclusive di Club Med comprende anche attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, ma anche tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento.