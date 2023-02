Ondata di scioperi in Francia: viaggi difficili anche a marzo

12:24

Non si fermano le proteste per la riforma delle pensioni in Francia. Per il prossimo mese i sindacati hanno indetto uno sciopero generale che impatterà anche sulla vita dei viaggiatori che si dovessero recare nel Paese.

Come riporta ttgmedia.com una prima agitazione è prevista per martedì 7 marzo e la rete di trasporto pubblico sarà tra i settori più colpiti. Ai disagi dal punto di vista dei servizi non erogati si aggiungeranno quelli legati alle manifestazioni che sono state organizzate in tutto il Paese. Lo stessso ministero degli Esteri francese ha aggiornato le indicazioni di viaggio per il giorno dello sciopero.



L'azione sindacale, inoltre, può iniziare la sera prima del giorno dello sciopero e protrarsi fino al mattino seguente. Inoltre allo sciopero generale potrebbero aggiungersene altri locali o settoriali.