Glamour punta sugli States con la primavera a New York

13:10

Glamour Tour Operator in pista sulla primavera con una programmazione particolarmente ampia e diversificata su New York, che in questa stagione offre un clima più mite e un ampio ventaglio di eventi e spettacoli. Glamour propone pacchetti completi e personalizzati che includono volo, alloggio, tour guidati, ingressi a musei e attrazioni, oltre a un'ampia scelta di attività opzionali per personalizzare il proprio viaggio.



Sarà così possibile esplorare la città scoprendone anche i lati meno noti, dall'iconico Central Park alle suggestive strade del Greenwich Village. Inoltre, si potranno conoscere le ultime tendenze della moda e del design visitando i quartieri di Soho e Tribeca, gustare la cucina tipica in ristoranti e locali e vivere l'esperienza unica della Broadway.

Inoltre, Glamour Tour Operator garantisce un'assistenza continua durante tutto il viaggio, grazie ad un team di esperti sempre disponibile.



Fra le proposte si segnala quella in partenza con volo diretto da Milano il 13 marzo, soggiorno di 5 notti per due persone al Westgate New York Grand Central.



E ancora, viaggio in partenza con volo diretto da Roma e Milano il 26 marzo, soggiorno di 5 notti per due persone pernottando all’Intercontinental Time Square.