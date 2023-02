Explora Journeys presenta gli intinerari per l’inverno 2024-25

12:02

Explora Journeys è già in rotta sull'autunno-inverno 2024/2025. Suddivisi in 23 viaggi e 2 Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, questi itinerari abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui 8 mai raggiunte prima. Tra queste nuove località da scoprire spiccano Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, e l'Isola del Diavolo nella Guyana francese.



Gli itinerari sono stati creati pensando al viaggiatore raffinato di oggi, ponendo l'enfasi su ritmi più lenti, partenze e arrivi flessibili e l'opportunità di vivere ogni destinazione appieno e più a lungo, anche grazie a pernottamenti ricercati. La stessa attenzione è stata rivolta alla natura, assicurando il rispetto dei più alti standard ambientali



Fra gli altri, si segnala il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves, un'esperienza di 8 notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 levando l'ancora da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i ‘Corridoi Blu’ delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City.



Per la prima volta nella sua storia poi, Explora Journeys offrirà anche due diversi viaggi di 7 notti a bordo di Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, che saranno resi indimenticabili da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'Isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown.



A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa: gli ospiti potranno godersi il relax della vita a bordo mentre viaggiano verso Capo Verde, per poi proseguire fino a Lisbona, meta finale, facendo sosta prima alle isole Canarie e poi a Madeira.



I Grand Journeys di Explora I, A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offrono agli ospiti non solo l'opportunità di esplorare destinazioni nei Caraibi e lungo il Rio delle Amazzoni, ma anche di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica.



Sacha Rougier, head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys ha spiegato: "Gli ospiti avranno la possibilità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente firmata Explora Journeys: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i talenti della sfilata".