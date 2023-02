di Isabella Cattoni

08:04

I ‘viaggi di lusso esclusivi’ hanno un nuovo punto di riferimento: Ruta40 e Carreblù hanno infatti recentemente unito le attività per proporsi al mercato con una forza nuova. E’ Roberto Pasqua Di Bisceglie (nella foto), founder di Ruta40 e nuovo ceo di Carreblù, a raccontare l’evoluzione di uno storico marchio torinese, nato 2002 nel programmando viaggi tailor made in America Latina.

“Era il momento di imprimere un’accelerata all’attività di Ruta40, ampliando ad altre mete del mondo la programmazione. Per far questo abbiamo puntato su un operatore vicino a noi per vocazione e cura del prodotto, che potesse allargare la nostra offerta sempre in un’ottica rigorosamente tailor made. Un’ottica che non guarda tanto ai volumi quanto alla tipologia di prodotto offerto e al target elevato di riferimento”.



La partnership, operativa da fine gennaio, sta già dando i suoi frutti e Pasqua Di Bisceglie non esclude possano esserci ulteriori sviluppi a breve, con l’ingresso nel gruppo di un ulteriore tour operator, perché “L’unione fa la forza” ricorda il manager.

Intanto, “Manterremo i marchi distinti, ognuno con la sua specializzazione – America Latina per Ruta40 e Oceano Indiano per Carreblù – ma lavoreremo in un’unica sede, che per ragioni di efficienza operativa sarà quella di Carreblù. Il booking resterà separato in base alle singole competenze, ma cercheremo per il r esto di muoverci su un fronte unico, con l’obiettivo di presentarci al mercato come un’unica entità”.

Il modello di operatore top level, forte di un’offerta rigorosamente a 5 stelle, si svilupperà anche in un Club esclusivo di agenzie di viaggi partner, alle quali riservare vantaggi e una strategia in linea con la filosofia del nuovo t.o.



“Stiamo procedendo al restyling di immagine e offerta, per renderle sempre aderenti ai mutamenti della domanda – aggiunge il manager -. Il 2023 sarà l’anno del nostro sviluppo all’insegna di tecnologia e marketing. Abbiamo in serbo molte novità”.



Pasqua Di Bisceglie tiene poi a sottolineare che “l’acquisizione di Carreblù non sottende ad alcuna problematica di ordine finanziaria dell’operatore, ma risponde solo ad esigenze di ottimizzazione e ampliamento dell’offerta. Gabriella Piazza resterà in azienda come supervisore del prodotto Carreblù”.

Fra le prime novità di prodotto l’accordo, chiuso da pochissimo, con Hurtigruten per offrire crociere spedizione in Antartide, Artico e Galapagos. Ma molte altre novità sono già all’orizzonte.