P&O Cruises elimina vaccinazione e test obbligatori all'imbarco

10:18

Anche P&O Cruises ha deciso di eliminare i requisiti della vaccinazione e test Covid-19 per salire a bordo delle sue navi. In uno statement pubblicato sul suo sito web la compagnia di crociere ha confermato che non è più obbligatorio, per i suoi ospiti, mostrare la prova del completamento del ciclo vaccinale o dell’effettuazione di un test prima dell'imbarco.

Tuttavia le misure anti-Covid saranno ancora richieste per l’Arcadia World Cruises, gli itinerari del Classic Southern Hemisphere o le crociere Exotic fly.



Le raccomandazioni della compagnia

Sebbene la vaccinazione non sia più richiesta, aggiunge TravelMole, la compagnia “raccomanda vivamente” a tutti i viaggiatori di essere aggiornati con le vaccinazioni e i richiami Covid. “Se stai mostrando sintomi di Covid-19 o non ti senti bene nei giorni che precedono la tua vacanza – aggiunge la nota di P&O Cruises - ti consigliamo vivamente di fare un test Covid-19 prima del viaggio e di recarti sulla nave solo se questo è negativo”.

"Se poi - continua la nota - sei sintomatico il giorno dell'imbarco, ti chiediamo di dichiararlo al terminal o al personale del check-in".