Sun Syam Resorts e Azemar in roadshow: 7 tappe in tutta Italia

15:12

Parte oggi da Padova il roadshow organizzato da Sun Siyam Resorts e Azemar che toccherà diverse città di tutt’Italia per un totale di 7 tappe. L’evento prevede una presentazione delle strutture del Gruppo 100% maldiviano e delle proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’Oceano Indiano.

“Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti di viaggi selezionati dall’operatore la nostra filosofia e il nostro prodotto – dice Patrizia Di Patrizio, rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia -. Con ben cinque resorts nell’arcipelago, il Gruppo Sun Siyam è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, il Gruppo è in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare diversi target che spaziano dalle coppie e i viaggi di nozze, alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”.



A fine 2021 il Gruppo ha inaugurato un nuovo resort, Siyam World (nella foto), un "mai visto prima” nell’arcipelago, un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach Villas alle Over Water Villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. Unico nel suo genere è il particolare trattamento 24 Hours WOW! All Inclusive che include davvero tutto, dallo champagne a colazione alle escursioni e l’accesso al parco di gonfiabili sull’acqua, il primo alle Maldive.



“Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo per le sue strutture di livello che offrono un servizio impeccabile. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivo da parte dei clienti che hanno soggiornato –conferma Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e inizio 2024, a conferma che le isole dell’Oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.



Le altre 6 tappe dei workshop Sun Siyam Resorts - Azemar sono previste il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio per concludersi a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione.