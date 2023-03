di Isabella Cattoni

Gli anni della pandemia non si sono rivelati del tutto infruttuosi, perché, malgrado le enormi difficoltà attraversate dal comparto turistico, hanno consentito di ragionare su strategie globali e di portare a compimento attività altrimenti difficilmente realizzabili. Ne è convinto Giancarlo Brunamonti (nella foto), direttore tour operating dei marchi Kuda e Maestro, che oltre a riconfermare l’attività outgoing sotto le insegne di Kuda, annuncia la nascita di un nuovo marchio per la divisione incoming.

“Un passo necessario, nell’ottica di uno sviluppo ponderato e costante. In questi mesi abbiamo lavorato e investito lungo direttrici diverse, dall’implementazione della nuova sede, alla trasformazione tecnologica dell’azienda, all’ammodernamento gestionale. Maestro Turismo è un’azienda sana, e anche se con un po’ di ritardo causato dalla pandemia abbiamo deciso di dare corpo al progetto di Maestro Discoveritaly, la divisione incoming che verrà lanciata entro giugno. Lo spirito alla base di questa nuova avventura è il medesimo che ispira tutte le nostre attività, fondato sulla qualità delle proposte e sull’attenzione al dettaglio”.



Per tener fede a questo impegno, lo staff di Maestro Discoveritaly ha selezionato con attenzione prodotti di alto livello in Italia, vendibili in tempo reale su mercati intercontinentali come quello statunitense, “nell’attesa che anche i Paesi asiatici, Cina in primis, tornino a produrre numeri”.

La divisione avrà uno staff dedicato e beneficerà della fitta rete di relazioni già in essere fra l’operatore e i suoi partner locali, in modo tale da sfruttare i contatti in entrambe le direzioni.



“Questa attività – precisa Brunamonti – va ad aggiungersi e a completare il nostro lavoro sul fronte dell’outgoing a medio e lungo raggio programmato con Kuda”.

Dal canto suo, Kuda ha operato il completo restyling dei circuiti. Grazie al progetto informatico sviluppato in questi anni, sarà presto possibile rendere gli oltre 160 itinerari in portfolio fruibili online in tempo reale da parte delle agenzie”.



Le punte di diamante della programmazione outgoing rimangono quelle di sempre: Marocco, Egitto, Giordania, tutte mete dal taglio culturale trattate dando spazio alle esperienze di qualità. “Sul Marocco in particolare proponiamo due programmi in esclusiva, uno fra le Città imperiali e il Nord e l’altro alla scoperta del Sud”.



Rinnovata infine l’attenzione anche alle agenzie, alle quali Maestro Turismo riserva il ‘Travel & cashback’, che consente all’adv di “tradurre immediatamente in guadagno la vendita realizzata”.