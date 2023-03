Amawaterways alla scoperta della Colombia: due nuove navi sul fiume Magdalena

12:41

Amawaterways lancia due nuove navi, che nel 2024 verranno impiegate per crociere sul fiume Magdalena in Colombia. La compagnia ha infatti deciso di aprire la destinazione, sulla quale opererà con due nuove unità.

Saranno AmaMagdalena, che verrà varata il 30 marzo 2024, e AmaMelodia, che inizierà a navigare il 19 giugno 2024 le due navi progettate per massimizzare le viste pittoresche lungo il fiume Magdalena. AmaMagdalena accoglie 60 ospiti mentre la AmaMelodia ne accoglierà 64. Le cabine saranno tutte caratterizzate dal design a doppio balcone firmato AmaWaterways, con un balcone alla francese e un balcone esterno.



"Siamo entusiasti di avere due bellissime unità che si uniscono alla nostra flotta di 26 navi da crociera fluviali - ha affermato Rudi Schreiner, co-fondatore e presidente di Ama Waterways - Dopo aver visitato questa regione, siamo felici di offrire ai nostri ospiti l'opportunità di scoprire la vibrante cultura, le tradizioni uniche e le bellezze naturali della Colombia".



Gli itinerari

A partire dalla primavera del 2024, gli ospiti potranno scegliere tra due itinerari di sette notti, Magic of Colombia e Wonders of Colombia. Navigando tra Cartagena e Barranquilla, i clienti potranno scoprire l'anima e lo spirito della “Terra dai mille ritmi” durante una speciale celebrazione del Carnevale a Barranquilla, potranno esplorare le città più affascinanti del Paese attraverso tour storici a piedi in destinazioni tra cui Mompox, un sito Unesco dal fascino coloniale, effettuare tour di birdwatching con più di 1.900 specie di uccelli, visitare Palenque, chiamata la prima "città libera" delle Americhe e molto altro ancora.



Pre e post tour la compagnia mette a disposizione visite di Medellín, Cartagena o Panama City.