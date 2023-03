Boscolo: tutte le novità della programmazione Europa

15:31

Boscolo rinnova la sua offerta in Europa e presenta le ultime novità a partire dalla Francia, con la vacanza slow del tour Costa Azzurra, profumo di mare e di fiori: tutti i pernottamenti sono previsti a Cannes, per partire ogni giorno alla volta dei luoghi simbolo della costa, tra cui Nizza, Monaco e Saint Tropez. Il tour Castelli, giardini e città della Loira concentra invece tutto il focus sui tesori naturali e artistici di questa valle dichiarata Patrimonio culturale Vivente dell’Unesco. Un percorso completo tra gli highlight del paese è infine il Gran Tour della Francia di 10 giorni, summa dei molti volti delle sue splendide regioni.

Spagna e Portogallo, regine dei top seller europei, siglano le novità 2023 con i tour di approfondimento: così l’Andalusia si arricchisce nel Gran Tour includendo i patrimoni Unesco di Ubeda e Baeza. Per un percorso alternativo e agile, il nuovo Triangolo Spagnolo collega in treno Madrid, Valencia e Barcellona.



Altre novità, il combinato Portogallo del Sud e Andalusia e il tour Portogallo del Nord.



Nella programmazione Germania, che spazia dalla Baviera alle città anseatiche, si evidenzia la novità del tour Monaco e Praga, mentre in ambito britannico, si può scegliere un tour di gruppo tutto dedicato a Londra, con visite guidate anche fuori città e tempo libero per approfondire.



Londra apre il passo a itinerari più lunghi: dopo il successo del Londra e Cornovaglia, novità 2023 è il combinato Londra, Galles e Cornovaglia.

Nel catalogo Balcani, un nuovo tour tra Bulgaria e Macedonia, lasciati i tesori di Sofia attraversa villaggi antichi, musei a cielo aperto come Plovdiv, siti archeologici Unesco, di cui la Macedonia è ricca. Accanto ai nuovi tour vengono riproposti gli itinerari in Albania con un tour monografico o in combinazione col Montenegro.



L’estate 2023 di Boscolo fa rotta anche verso nord con i numerosi tour tra i paesi Baltici e la Scandinavia. Novità della stagione è il tour Oslo Fiordi e isole Lofoten di 12 giorni.

Infine, protagonista dell’estate è l’Islanda, con varie proposte di itinerari: la novità dell’anno sono i voli dedicati da Milano e Roma e numerose date non solo per la stagione estiva, ma per gli scenari del primo autunno e alcune partenze in programma anche con brevi tour che permettono di esplorare l’isola d’inverno.