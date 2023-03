Windstar Cruises: stop al vaccino obbligatorio

11:12

Dal primo giugno prossimo i clienti di Windstar Cruises non saranno più tenuti ad esibire un certificato di vaccinazione.

La compagnia ha annunciato una modifica nella policy anti Covid, che vede un ulteriore alleggerimento delle misure.



Come precisa travelmole.com, i membri dell'equipaggio saranno ancora tenuti ad essere immunizzati; inoltre saranno sottoposti a test al momento dell'arrivo, durante la prima settimana ed eventualmente in base a ulteriori necessità.



Windstar ha comunque precisato che a bordo saranno ancora disponili i test diagnostici per gli ospiti, oltre alle postazioni per il lavaggio delle mani e i distributroi di disinfettante.



In ogni caso, la compagnia raccomanda ancora ai passeggeri la vaccinazione.