Sigismondo Travel Group: da giugno la programmazione da Forlì

16:48

Sigismondo Travel Group rilancia la programmazione su Sardegna, Sicilia e Salento di ‘Io volo da Forlì’ in collaborazione con Go To Fly e Aeroitalia. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre.

Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ogni regione, scelte con uno sguardo in particolare al target famiglie, senza però dimenticare altri target. “Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel Group – dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006 n.d.r.), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna”.



Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly ed operate da Aeroitalia. “Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del bacino d’utenza oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica”, commenta Andrea Gilardi, business aviation manager dello scalo.