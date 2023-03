King Holidays, decollano le vendite per Pasqua e ponti di primavera

12:56

Aspettative molto positive per King Holidays, che dopo aver chiuso i primi mesi dell’anno con numeri superiori a quelli del corrispondente periodo del 2019 si prepara a un’ottima primavera.

Complice un calendario favorevole, nel periodo da aprile a giugno il t.o. ha acquisito quasi mille posti volo in vuoto pieno con compagnie di linea, rafforzando le proposte per Pasqua e Ponti con numerose offerte di tour sul medio raggio e city break nelle principali città europee come Barcellona, Atene, Lisbona, Parigi e Istanbul.



Outlook positivo anche per l’estate che si preannuncia particolarmente calda: la vendita del prodotto estivo, ad oggi, è anticipata rispetto al passato e ha già raggiunto il 15% di advance booking. Un risultato trainato soprattutto dal segmento gruppi, che rispetto al 2019 cresce del 40%.



“In questi mesi – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – abbiamo rafforzato la partnership con la distribuzione, consolidando e fidelizzando il rapporto con le agenzie di viaggi”.



Sempre più apprezzata la formula ‘partenze garantite’, che offre il vantaggio del prezzo fisso: un aspetto che rende la soluzione facile da vendere e, allo stesso tempo, semplice da prenotare per l’agenzia, anche online, attraverso la piattaforma trade. Tra le destinazioni best seller, che in alcuni casi sono arrivate a triplicare le performance del 2019, Portogallo, Malta, Marocco e Giordania. Ottimi risultati anche per Spagna e Turchia.