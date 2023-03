Boscolo e Spagna insieme per la promozione al trade

11:07

La Spagna resta fra le mete di punta della programmazione di Boscolo, che le dedica una monografia ad hoc. “La brochure ‘In Spagna con i Viaggi Guidati di Boscolo’ - spiega il direttore commerciale di Boscolo, Salvatore Sicuso (nella foto) - rappresenta al contempo un punto di arrivo e di partenza di una programmazione ampia, ben strutturata e forte di un ampio ventaglio di date a partenza garantita. Sono sicuro che nel 2023 questa destinazione si riconfermerà per noi una delle mete di punta, grazie anche al rapporto di collaborazione stretto con Turespana”.

La sinergia prevede una serie di azioni promozionali congiunte dedicate al trade, proprio per far conoscere le destinazioni meno note e le infinite possibilità di vacanza possibili sul territorio spagnolo. ”La Spagna si sposa perfettamente con la filosofia dei viaggi di Bosocolo, è una meta che sa offrire esperienze autentiche, vantando un ampio ventaglio di proposte legate a cultura, enogastronomia, natura, sport. Inoltre, è la meta numero uno all’estero per gli italiani – aggiunge Sicuso -. Alcune regioni – è il caso ad esempio dell’Andalusia – sono molto richieste anche nei periodi di bassa stagione, contribuendo alla destagionalizzazione della domanda, con indubbi benefici sul fronte della qualità dei servizi e della programmazione”.



Destagionalizzazione sulla quale fa perno anche Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente spagnolo del turismo di Roma, che ricorda l’importanza di redistribuire i flussi turistici in modo equilibrato durante l’anno e andando a toccare anche destinazioni alternative.



