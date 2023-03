Norwegian Cruise Line, Del Rio va in pensione: cambi ai vertici

09:21

Cambio al vertice di Norwegian Cruise Line Holdings. Il presidente e ceo del gruppo, nonché fondatore di Oceania Cruises, Frank Del Rio si appresta a lasciare il suo incarico per andare in pensione il prossimo 30 giugno.

Al suo posto siederà, a partire dal 1° luglio, Harry Sommer, che dal 2020 ricopre gli incarichi di presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line. Nella stessa data, Sommer entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione di Nclh. "Con la società saldamente posizionata per il 2023 e oltre, credo che sia il momento giusto per passare il testimone a Harry", ha affermato Del Rio, riporta Travel Weekly.



David Herrera, chief consumer sales and marketing officer di Norwegian Cruise Line, sostituirà Sommer alla presidenza della compagnia, a partire dal 1° aprile.