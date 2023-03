Oltremare/Caleidoscopio: online il nuovo sito per il tour operating

19:29

E’ online il nuovo sito dedicato al tour operating del gruppo Oltremare/Caleidoscopio, che prosegue nel processo di rinnovamento degli strumenti digitali a disposizione del trade.

Sempre raggiungibile agli indirizzi www.oltremareviaggi.com e www.caleidoscopioviaggi.com, il nuovo portale è ottimizzato per la navigazione da ogni tipo di device. Tra le peculiarità, la partecipazione in prima persona di tutti i collaboratori delle varie business unit nei loro panni, ovvero quelli di esperti di turismo chiamati a presentare l’area geografica di cui sono competenti.



“È il quinto portale, tra website e landing page, che mettiamo online in sei mesi, con la soddisfazione di averli disegnati e costruiti tutti in casa - ricorda Paolo Sacchi, responsabile media & marketing del Gruppo -. Anche nel caso di oltremareviaggi.com abbiamo inteso dare risalto a ciò che sappiamo fare meglio, ovvero fornire consulenza e gestire le prenotazioni. Le agenzie e i loro clienti troveranno qui i consigli dei nostri collaboratori, con tanto di volti, nomi e cognomi”.