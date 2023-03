Club del Sole ‘sbarca sulla luna’ con un nuovo villaggio spaziale

19:30

Club del Sole ‘sbarca sulla luna’ e inaugura la struttura Club della Luna per regalare le prime vacanze ‘open space’.

Dopo anni di ricerca, il progetto del Gruppo sta infatti per decollare: si tratta di un villaggio unico nel suo genere, in grado di soddisfare le esigenze di viaggiatori sempre più desiderosi di vivere esperienze uniche.

Qui sarà possibile scoprire il paesaggio lunare e osservare il pianeta terra dalla finestra della propria camera all’interno del villaggio. Dallo sperimentare l'emozione di fare bungee jumping nello spazio, ammirare le stelle cenando al bordo di un cratere lunare e prendere una vera tintarella di luna, sono molte le possibilità per trascorrere una vacanza fiversa.



“Siamo orgogliosi che questo progetto all’avanguardia, al quale stavamo lavorando da molto tempo, sia diventato realtà – commentano in Club del Sole -. L’esperienza di vacanza che gli ospiti potranno vivere sarà memorabile; andranno infatti dove nessun uomo è mai stato prima: la luna”.

In attesa dell’apertura ufficiale del villaggio, è possibile entrare in waiting list per prenotare il proprio soggiorno lunare.