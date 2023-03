Silversea Cruises: due nuovi Grand Voyages per il 2024

10:46

Mediterraneo e Oceano Indiano sono le rotte lungo el quali si svilupperanno i due nuovi Grand Voyages lanciati da Silversea Cruises per il 2024. Si tratta di crociere speciali che rappresentano un prodotto molto importante, al quale la compagnia di crociere di lusso dedica costante attenzione, cercando di ampliare sempre di più la collezione.

Il Grand Voyage Mediterranean 2024, a bordo di Silver Spirit in partenza da Lisbona il 4 ottobre 2024 e che si concluderà ad Atene il 16 novembre 2024 permetterà di esplorare il Mediterraneo per 43 giorni, raggiungendo porti iconici e gemme nascoste tra 34 destinazioni in 13 Paesi. I viaggiatori visiteranno la penisola iberica, il Principato di Monaco, la Croazia e Israele. Oltre ai classici scali in porti come Barcellona, Roma (Civitavecchia), Monte Carlo, Korcula e altro ancora, sono previsti overnight a Cadice, Alessandria, Napoli e Gerusalemme.



L'obiettivo del viaggio sarà quello di collegare gli ospiti con la cultura e la storia di ogni destinazione grazie ad esperienze uniche ed eventi su misura. A Dubrovnik, per esempio, gli ospiti viaggeranno indietro nel tempo attraverso una delle città medievali più spettacolari del mondo, accompagnati dalle famose Guardie di Dubrovnik in abito d'epoca, visitando la Fortezza di Revelin del XV secolo.



Il secondo Grand Voyage sarà Grand Indian Ocean Expedition 2024, a bordo di Silver Cloud. Il viaggio partirà da Port Elizabeth (Gqeberha) il 4 aprile 2024, alla scoperta delle destinazioni remote dell’Oceano Indiano in un viaggio di 66 giorni. Gli ospiti incontreranno la fauna selvatica tipica dei luoghi che visiteranno, scorgeranno i paesaggi e conosceranno la storia antica di 45 destinazioni in 12 Paesi, prima di arrivare a Darwin il 24 maggio.



Per questa partenza tutti gli ospiti di Silversea godranno di un programma pre-cruise di due notti con un'avventura africana a Shamwari, una riserva di caccia privata in Sudafrica, dove sarà possibile avvistare molte delle specie selvatiche più iconiche del Continente.



I punti salienti del Grand Voyage nell’Oceano Indiano includono l'esplorazione della giungla del Madagascar, momenti di relax sulle spiagge delle Maldive e opportunità di snorkeling e immersioni. Nel Kilwa Kisiwani, in Tanzania, patrimonio dell'Unesco, gli ospiti di Silversea conosceranno la cultura locale alle rovine della moschea di Malindi, di Fort Gereza, delle tombe dei sultani. Impareranno a conoscere la vita del popolo semi-nomadico di Vezo, che salvaguarda il suo stile di vita ancestrale a Belo sur Mer, in Madagascar. Incontreranno alcuni dei più ricchi terreni faunistici del pianeta, dall'isola degli uccelli delle Seychelles all'Addo Elephant Park in Sudafrica per poi concludere l'avventura con la scoperta della remota regione australiana di Kimberley.



Con queste due new entry Silversea estende la sua collezione di Grand Voyages con 8 viaggi unici. Gli altri sei Grand Voyages in programma, già svelati, sono: Grand Pole-to-Pole Expedition 2024, Grand South Pacific Expedition 2024, Grand Pacific 2024, Grand South America 2025, Grand Africa and Arabia 2025 e il Grand Asia 2025.