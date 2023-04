Royal Caribbean: Clem Galindo nuovo senior manager nell’area incentive

13:27

Novità in casa di Royal Caribbean International. Clem Galindo (nella foto) entra a far parte del team in qualità di senior manager, international corporate incentive & charter sales.

Con sede nell'ufficio di Miami di Royal Caribbean, Galindo si unisce a un charter team esperto per supervisionare il segmento Mice internazionale del business. Obiettivo del manager: contribuire alla crescita di quest'area e di sostenere l'aumento della domanda da parte delle aziende internazionali che prenotano viaggi incentive, gruppi aziendali e crociere charter.



"Siamo entusiasti del ritorno di Clem Galindo in Royal Caribbean International, in virtù della sua esperienza in questo mercato e delle sue forti relazioni con i nostri rappresentanti e con realtà internazionali in tutto il mondo" ha dichiarato Freddy Muller, associate vice president, global corporate incentive & charter sales di Royal Caribbean International.



Galindo risponde a Craig Jarrett, director, global corporate, incentive & charter sales e lavorerà a fianco di Debi Madansky e Keri Kane, senior charter sales manager per il mercato nordamericano.



Galindo vanta circa 30 anni di esperienza nel settore delle crociere, di cui 25 nel Gruppo Royal Caribbean. Nel corso del suo operato nel Gruppo, Galindo si è concentrato sul business aziendale internazionale per Royal Caribbean International e Celebrity Cruises, lavorando direttamente con partner e clienti.