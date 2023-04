Msc Crociere, una minicrociera da Napoli per scoprire le isole greche

15:31

Una minicrociera di 5 notti alla volta delle isole greche. Salperà l’8 maggio da Napoli il breve itinerario lanciato da Msc Crociere per chi vuole concedersi una breve fuga di primavera unendo il mare alla cultura.

L’itinerario sarà effettuato da Msc Opera e farà ritorno in Italia il 13 maggio, nel porto di Bari.



Il viaggio permetterà ai passeggeri di scoprire i tesori dell’isola di Creta e di intraprendere un tour lungo la costa della famosa gola di San Giorgio, per poi raggiungere Kritsa, dove sarà possibile visitare la chiesa bizantina di Panagia Kera.



A Santorini sarà inoltre possibile vivere l’avventura di una gita a bordo di un fuoristrada alla scoperta dell’isola, visitando, tra l’altro, la cittadina di Pyrgos dove sarà possibile gustare i sapori della cucina greca o visitare una delle sue cittadine, come Oia.