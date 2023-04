Costa Toscana, ritorno a Napoli: da aprile un nuovo tour nel Rione Sanità

14:18

Dopo aver trascorso la stagione invernale nel Golfo Arabico, torna a Napoli per il secondo anno consecutivo Costa Toscana, l’ammiraglia di Costa Crociere che sarà nella città partenopea tutti i mercoledì sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, 10 in più rispetto a quelli del 2022.

Nuova esperienza a terra

Le crociere prevedono tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Per quanto riguarda, invece, le esperienze a terra, una delle novità principali riguarda un tour interamente dedicato al Rione Sanità, il cui debutto è previsto a fine aprile.



L’escursione a piedi, della durata di 4 ore, si snoderà attraverso le vie del quartiere, che ultimamente si è aperto a diverse iniziative culturali e turistiche, grazie al lavoro appassionato di cooperative come la Paranza: da Piazzetta Crociferi a Palazzo dello Spagnuolo; dal Vicolo della Cultura alla casa di Totò; dalla Cappella dei Bianchi, dove è esposto il “Figlio Velato” di Jago, alla Basilica di Santa Maria alla Sanità, con il suo Presepe Favoloso, a Palazzo Sanfelice.



Una 'smart city' itinerante

Entrata in servizio il 5 marzo 2022, Costa Toscana è una vera e propria 'smart city' itinerante. Oltre all’utilizzo del gas naturale liquefatto, la nave dispone infatti di una serie di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. A bordo la Solemio Spa, le aree dedicate al divertimento, i bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ma anche 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”, tra cui il ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.