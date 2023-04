Community.Travel, marzo oltre le attese: nuovi t.o. e più prodotto

08:00

Risultati oltre le aspettative per Community.Travel. Il marketplace di Adalte ha visto avvicinarsi 3 nuovi tour operator e nel mese di marzo è riuscito a mettere in cantiere una programmazione su Usa e Canada che vede il raddoppio del numero dei tour per l'estate 2024.

Il primo trimestre dell’anno, inoltre, ha registrato un incremento significativo nel numero dei t.o. che collaborano con Adalte: oltre 20 unità in tutto il globo.



I mercati con maggiori nuovi acquirenti trade dei pacchetti forniti dai Dmc di Community.Travel sono stati quello italiano e quello iberico, a seguire quello sud-americano. Anche le prenotazioni nel primo trimestre hanno avuto la stessa tendenza e i bayer italiani si sono aggiudicati il gradino più alto del podio.



“I fatturati legati alla distribuzione online dei tour sono in costante aumento dalla fine della pandemia come del resto tutti gli altri servizi, ma ciò che è interessante notare è che il fatturato prenotato dai tour operator nel 2023 ha già raggiunto e superato il fatturato prenotato durante gli ultimi 6 mesi del 2022 - sottolinea Davide Galleri, ceo di Community.Travel (nella foto) -. È chiaro che i tour sono stati l'ultimo sevizio che è uscito dalla crisi ma i numeri, soprattutto nei due mercati di riferimento, testimoniano come Community.travel, con i suoi servizi totalmente gratuiti per i buyer, tra cui le traduzioni dei programmi operate esclusivamente da esperti del settore, stia diventando uno strumento sempre più insostituibile nella quotidianità dei tour operator".