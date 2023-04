Amo il Mondo: al via il co-marketing con Western Australia e Qantas

14:15

Arriva da un’operazione di co-marleting con Tourism Western Australia e Qantas la nuova campagna di Amo il Mondo dedicata ai viaggi nello stato australiano. Si tratta di un’iniziativa del t.o. del Gruppo Uvet rivolta alle agenzie di viaggi e al consumatore finale valida fino alla fine di ottobre e c he prevede una scontistica dedicata per portare clienti in adv.

“L’Australia rappresenta da sempre una destinazione forte e molto amata dai clienti. Il Western Australia non è ancora molto conosciuto sul mercato italiano ma sono sicura che abbia i potenziali giusti per poter attrarre sia repeaters che nuovi viaggiatori in cerca di paesaggi molto diversi dagli itinerari più classici australiani” sottolinea Daria Boglietti, product manager Australia e Oceano Pacifico.



La promozione sarà accompagnata da iniziative digital e social e prevede inoltre dem ai clienti e alle agenzie di viaggio, un webinar formativo rivolto al B2B e una campagna sponsorizzata su Faceboook e Instagram con post ad hoc e reels.