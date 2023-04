Il Congo-Brazzaville ospita per la prima volta una crociera internazionale

19:29

Un evento storico per il Paese che potrebbe anche significare l’inizio di una nuova era nel mondo del turismo. Stiamo parlando del Congo-Brazzaville che per la prima volta ha ospitato una nave da crociera internazionale, la SH Vega della Swan Hellenic, che per tre giorni farà tappa nel porto di Pointe-Noire.

Secondo quanto riportato da Preferente, la tappa arriva dopo che la crociera di lusso si è fermata in Angola e prima di dirigersi verso Sao Tomè. Per il Paese questo è un momento importante di ripresa economica e i 150 turisti up level arrivati via mare possono aprire un nuovo corso, peraltro già auspicato dal Governo locale.